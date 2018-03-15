Муниципалитет Сочи откроет первый драмтеатр

Власти города Сочи собираются открыть первый драмтеатр на базе театра «Каскад». Уже предстоящем летнем сезоне муниципальный театр начнет свою работу.

Власти Сочи сообщили, что планируют создать первый в городе драмтеатр, организованный на базе театра-студии под названием «Каскад». Данному театру было непросто найти выйти на более широкую аудиторию, но открытие муниципального театра уже веной 2018 года может решить эту проблему.Представители управления Сочи говорят о том, что за всю историю существования города, и несмотря на его славу, как одного из главных курортов России, в нем не было своей труппы театра. В зимний театр приезжали с выступлениями только иногородние артисты. Муниципальный театр нужно создать для того, чтобы дать Сочи развитие как культурной столицы РФ, подчеркивает заместитель главы города.На 26 мая назначена первая премьера в новом театре. Зрителям собираются показать постановку по мотивам произведения «Единственный наследник» Реньяра, для чего уже полностью подготовлены декорации и необходимый реквизит.