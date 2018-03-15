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| | Марина Зудина пообещала вечно любить Олега Табакова

Марина Зудина пообещала вечно любить Олега Табакова

Сегодня, 18:53
Во время прощания со знаменитым актером Олегом Табаковым его вдова поклялась ему в вечной любви. Трогательные слова об усопшем она произнесла прямо над гробом Олега Павловича. Разница в возрасте между Табаковым и Зудиной более тридцати лет.

Марина Зудина пообещала вечно любить Олега Табакова

 

Марина поблагодарила покойного супруга за детей, которые родились у них в браке. За годы совместной жизни у заслуженного артиста СССР и Зудиной родились сын и дочь. 52-летняя актриса призналась, что брак с Табаковым дарил ей ощущение настоящего счастья и легкости. Вдова Олега Павловича призналась что тяготы, связанные с утратой актера, ей помогают перенести их с покойным мужем общие друзья и ученики Табакова. Один из них, актер и земляк артиста Евгений Миронов, также произнес речь над гробом учителя.

Попрощаться со знаменитым артистом пришли его коллеги по цеху Константин Хабенский, Сергей Безруков, и Михаил Боярский. Президент РФ Владимир Путин также присутствовал на церемонии, но все время хранил нерушимое молчание.
Дарья Светозарова
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