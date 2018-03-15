Украина стала главным поставщиком сериалов в Россию

Компания Star Media, являющиеся собственностью украинского предпринимателя Владислава Ряшина, несмотря на проводимую Киевом политику «закрывания ушей и глаз» от России, для самой РФ оказались главным поставщиком сериалов и фильмов.

Николай Офицеров

Соответствующая статистика была взята за весь 2017 год. Информацией об этом в четверг поделились представители отечественных СМИ со ссылкой на расследование KVG Research.Star Media стала производителем таких популярных шоу, как «Мата Хари» и «Анна Герман», активно транслируемых Первым каналом. Помимо этого, компания регулярно поставляла контент для ведущих телевизионных сетей, среди которых: НТВ, «Домашний», «Россия 1» и «Пятый канал». В общей сложности, в производстве упомянутых Star Media находится 85 проектов.Второе место среди производителей контента для российского телевидения, опять-таки, заняла украинская компания Film.ua. По данным издания, они работали над 35 проектами.Как известно, многие проекты, которые крутят на российском телевидении и которые популярны среди зрителей, есть также и украинские. К примеру, весьма востребованный «Ревизорро» и тревел-шоу «Орел и Решка». Оба шоу оригинально происходят именно из Украины.