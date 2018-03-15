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| | Михалков рассказал о своем самочувствии после ушиба головы в Нижнем Новгороде

Михалков рассказал о своем самочувствии после ушиба головы в Нижнем Новгороде

Сегодня, 17:07
В четверг с актером и режиссером Никитой Михалковым произошел несчастный случай в Нижнем Новгороде. Во время рабочей поездки в Нижний Новгород деятель киноискусства неожиданно упал и ушиб голову.

Михалков рассказал о своем самочувствии после ушиба головы в Нижнем Новгороде

 

Его обследовали врачи и не выявили никаких серьезных угроз жизни и здоровью Никиты Сергеевича. Оказалось, что актер просто поскользнулся, когда выходил из автомобиля. «Очень скользко было», - комментирует происшествие актер. По его словам, ему просто сделали МРТ, чтобы избежать образования гематом. Михалков признается, что удар был очень болезненным.

Никита Сергеевич приезжал в Нижний Новгород в качестве доверенного лица кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Он должен был принять участие в дебатах в рамках предвыборной кампании. После обследования врачей, актер возобновил свое участие в плановых мероприятиях. Он дал интервью одной из местных радиостанций и провел встречу с нижегородскими волонтерами при штабе Путина.
Дарья Светозарова
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