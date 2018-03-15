Михалков рассказал о своем самочувствии после ушиба головы в Нижнем Новгороде

В четверг с актером и режиссером Никитой Михалковым произошел несчастный случай в Нижнем Новгороде. Во время рабочей поездки в Нижний Новгород деятель киноискусства неожиданно упал и ушиб голову.

Дарья Светозарова

Его обследовали врачи и не выявили никаких серьезных угроз жизни и здоровью Никиты Сергеевича. Оказалось, что актер просто поскользнулся, когда выходил из автомобиля. «Очень скользко было», - комментирует происшествие актер. По его словам, ему просто сделали МРТ, чтобы избежать образования гематом. Михалков признается, что удар был очень болезненным.Никита Сергеевич приезжал в Нижний Новгород в качестве доверенного лица кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Он должен был принять участие в дебатах в рамках предвыборной кампании. После обследования врачей, актер возобновил свое участие в плановых мероприятиях. Он дал интервью одной из местных радиостанций и провел встречу с нижегородскими волонтерами при штабе Путина.