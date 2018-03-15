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| | Студия Михалкова выиграла суд с вдовами прототипов баскетболистов из «Движения вверх»

Студия Михалкова выиграла суд с вдовами прототипов баскетболистов из «Движения вверх»

Сегодня, 16:46
Мосгорсуд отклонил иск вдов спортсменов-баскетболистов, которые послужили прототипами к кинообразам в фильме «Движение вверх». Супруги требовали от киностудии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» изъять из киноленты сцены, которые расходились с действительностью и искажали информацию о личной жизни спортсменов.

Студия Михалкова выиграла суд с вдовами прототипов баскетболистов из «Движения вверх»

 

Прежде в удовлетворении иска женам Александра Белова, Владимира Кондрашина отказала другая инстанция – Пресненский суд Москвы. Женщин также не устраивали моменты в картине, которые демонстрировали заболевание Белова, которого на самом деле не было.

При рассмотрении иска, суд принял во внимание, что «Движение вверх» - это не документальный, а художественный фильм и там могут быть сцены, являющиеся плодом творческого вымысла создателей. Картина режиссера Антона Мегердичева описывает победу советских баскетболистов на ОИ 1972 года в Мюнхене. Фильм побил рекорды по кассовым сборам среди кинолент российского производства.
Дарья Светозарова
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