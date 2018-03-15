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| | Drake и Ninja поставили рекорд Twitch по количеству зрителей на стриме

Drake и Ninja поставили рекорд Twitch по количеству зрителей на стриме

Сегодня, 16:23
Всемирно известный стример Ninja (Тайлер Блевинс), а также не менее популярный рэп-исполнитель Drake (Обри Дрейк Грэм) сумели собрать рекордное количество зрителей на одном стриме, количество которых превысило 600 тысяч человек.

Drake и Ninja поставили рекорд Twitch по количеству зрителей на стриме

 

Одновременно трансляцию игры Fortnite, в которую на стриминговом сервисе Twitch играли рэпер Drake, стример Ninja, музыкант Трэвис Скотт и спортсмен по имени Джуху Смит-Шустер, просматривали более 635 тысяч человек. Данная цифра стала абсолютным рекордом для личного стрима на сервисе Twitch. Ранее рекордное количество зрителей посетило стрим Тайлера Стейнкампа, который сумел единовременно собрать у мониторов целых 400 тысяч пользователей.

Drake и Ninja поставили рекорд Twitch по количеству зрителей на стриме

 

Ведущие зарубежные информационные издания сразу же опубликовали информацию о рэпере и стримере, которые с грандиозным отрывом сумели побить предыдущий рекорд по количеству просмотров личного стрима на Twitch. Росту количества зрителей на данном стриме поспособствовала публикация Drake, который сообщил в сети Twitter о том, что собирается поиграть в Fortnite.
Александр Вест
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