Drake и Ninja поставили рекорд Twitch по количеству зрителей на стриме

Одновременно трансляцию игры Fortnite, в которую на стриминговом сервисе Twitch играли рэпер Drake, стример Ninja, музыкант Трэвис Скотт и спортсмен по имени Джуху Смит-Шустер, просматривали более 635 тысяч человек. Данная цифра стала абсолютным рекордом для личного стрима на сервисе Twitch. Ранее рекордное количество зрителей посетило стрим Тайлера Стейнкампа, который сумел единовременно собрать у мониторов целых 400 тысяч пользователей.
Ведущие зарубежные информационные издания сразу же опубликовали информацию о рэпере и стримере, которые с грандиозным отрывом сумели побить предыдущий рекорд по количеству просмотров личного стрима на Twitch. Росту количества зрителей на данном стриме поспособствовала публикация Drake, который сообщил в сети Twitter о том, что собирается поиграть в Fortnite.