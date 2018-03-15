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| | Александр Пэйн создаст картину для Amazon Studios

Александр Пэйн создаст картину для Amazon Studios

Сегодня, 14:31
Американский режиссер Александр Пэйн сейчас участвует в переговорах с Amazon Studios по работе над юридическим фильмом «Захоронение», который будет снят по реальным событиям.

Александр Пэйн создаст картину для Amazon Studios

 

Над сценарием к картине работал драматург Дуг Райт. Фильм расскажет зрителям, как в 1995 году владелец ряда похоронных бюро подал иск в суд на своего коллегу. Истец утверждал в суде, что ответчик обманул его. После долгого судебного разбирательства суд постановил, что ответчик должен выплатить пострадавшему хозяину похоронных бюро 500 млн долларов. Отметим, что продюсерами фильма станут Дженетт Кан и Адам Ричмен. Заказчиком картины станет Amazon Studios.

Напоминаем, Александр Пэйн является обладателем двух «Оскаров» в номанации «Лучший сценарист». Заметим, что сейчас лучшим фильмом Amazon Studios является картина «Манчестер у моря», в которой сыграли Кейси Аффлек и Мишель Уильямс.
Анна Котова
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