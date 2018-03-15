Медведев поздравил художника-сценографа Мессерера с 85-летним юбилеем

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил художника Бориса Мессерера с 85-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте.

Дарья Светозарова

Дмитрий Анатольевич назвал Мессерера смелым экспериментатором, совершившим настоящую революцию в искусстве декораций. По словам премьер-министра РФ, художнику-сценографу удалось создать особый мир, который называют Театром Бориса Мессерера. Медведев добавил, что уникальным художественным пространством этого деятеля искусства являются сотни музыкальных и драматических постановок. Премьер подчеркнул, что все спектакли, к которым приложил руку Мессерер, являются уникальными по художественным решениям, им присущи оригинальное чувство стиля и особая энергетика, благодаря чему они становятся шедеврами театрального искусства.Борис Мессерер известен как выдающийся российский художник, график и сценограф. При его непосредственном участии создавались декорации к фильму «Двенадцать стульев». Также он трудился на должности главного художника МХТ имени А.П. Чехова. Его дважды награждали Госпремией РФ.