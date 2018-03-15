В трейлере ко второй части картины показано, как министр магии и его работники телепортируются в школу волшебства Хогвартс. Однако автор книг Джоан Роулинг не однократно обращала внимание читателей, что в школе магии никто не может телепортироваться. Исключение – это директор самого учебного заведения Альбус Дамблдор. Писательница также отметила, что такое ограничение введено для безопасности учеников от злых персонажей. Помимо этого, такое правило никогда не снималось и не нарушалось.
Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари»Сегодня, 14:08
В интернете появился первый ролик, посвященный фильму «Фантастические твари и где они обитают 2». В записи показаны некоторые моменты с будущего фильма. Также
Огромная популярность фильма «Фантастические твари и где они обитают» вновь сделала Джоан Роулинг миллиардершей. На данный момент ее общий заработок составил
Режиссеры фильма «Фантастические твари и где они обитают» ищут актера на роль известного колдуна Дамблдора из «Гарри Поттера».