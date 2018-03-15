Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари»

Поклонники легендарной серии фильмов и книг о юном волшебнике Гарри Поттере заметили большой промах в трейлере долгожданного продолжения фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Отметим, трейлер второй часто фильма «Фантастические твари» появился в интернете 13 марта. Сам показ картины запланирован на 15 ноября текущего года. Главных персонажей в ленте сыграют такие актеры: Джонни Депп, Джуд Лоу и Эдди Редмэйн.

Анна Котова

В трейлере ко второй части картины показано, как министр магии и его работники телепортируются в школу волшебства Хогвартс. Однако автор книг Джоан Роулинг не однократно обращала внимание читателей, что в школе магии никто не может телепортироваться. Исключение – это директор самого учебного заведения Альбус Дамблдор. Писательница также отметила, что такое ограничение введено для безопасности учеников от злых персонажей. Помимо этого, такое правило никогда не снималось и не нарушалось.