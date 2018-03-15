«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка
| | Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари»

Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари»

Сегодня, 14:08
Поклонники легендарной серии фильмов и книг о юном волшебнике Гарри Поттере заметили большой промах в трейлере долгожданного продолжения фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари»

 

В трейлере ко второй части картины показано, как министр магии и его работники телепортируются в школу волшебства Хогвартс. Однако автор книг Джоан Роулинг не однократно обращала внимание читателей, что в школе магии никто не может телепортироваться. Исключение – это директор самого учебного заведения Альбус Дамблдор. Писательница также отметила, что такое ограничение введено для безопасности учеников от злых персонажей. Помимо этого, такое правило никогда не снималось и не нарушалось.

 
Отметим, трейлер второй часто фильма «Фантастические твари» появился в интернете 13 марта. Сам показ картины запланирован на 15 ноября текущего года. Главных персонажей в ленте сыграют такие актеры: Джонни Депп, Джуд Лоу и Эдди Редмэйн.

Анна Котова
Новости по теме
Появился первый тизер второй части фильма «Фантастические твари»
Появился первый тизер второй части фильма «Фантастические твари»

В интернете появился первый ролик, посвященный фильму «Фантастические твари и где они обитают 2». В записи показаны некоторые моменты с будущего фильма. Также

«Фантастические твари» принесли Джоан Роулинг $2,2 млрд
«Фантастические твари» принесли Джоан Роулинг $2,2 млрд

Огромная популярность фильма «Фантастические твари и где они обитают» вновь сделала Джоан Роулинг миллиардершей. На данный момент ее общий заработок составил

Альбус Дамблдор появится в «Фантастических тварях»
Альбус Дамблдор появится в «Фантастических тварях»

Режиссеры фильма «Фантастические твари и где они обитают» ищут актера на роль известного колдуна Дамблдора из «Гарри Поттера».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости