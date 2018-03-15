Спайку Ли предложили снять фильм по комиксам о герое Найтвотче

Официальные представители компаний Sony Pictures и Marvel в данный момент ведут активные переговоры с именитым голливудским режиссёром Спайком Ли, которому предложили заняться созданием картины о супергерое по имени Найтвотч.

В новом художественном фильме в киновселенной Marvel о супергерое по прозвищу Найтвотч (Ночной страж) созданием сценария должен заняться Чео Ходари Кокер. Чео известен по сценарным работам к сериалам «Люк Кейдж», «Рэй донован», «Почти человек», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и ряду других. Напомним, персонаж комиксов Найтвоч был создан ещё в 1993 году. В оригинальной истории данный персонаж узнаёт подробности своего убийства, которое произойдёт в будущем, после чего начинает расследовать преступление, которое ещё не было совершено.

Александр Вест

Заметим, фильм о Найтвотче станет спин-оффом к картине «Человек-Паук», так как события картины развернутся во вселенной, где журналист по имени Питер Паркер обретает силы от укуса радиоактивного паука. Также отметим, что персонаж Найтвотча будет играть чернокожий актёр, как и в нашумевшем блокбастере «Черная Пантера».