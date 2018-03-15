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| | Кристен Стюарт сыграет дискредитированную ФБР актрису

Кристен Стюарт сыграет дискредитированную ФБР актрису

Сегодня, 13:53
Кристен Стюарт, прекрасно известная всем по своей роли в фильмах киносаги «Сумерки», сыграет в новом политическом триллере Джин Сиберг. Картина будет называться «Против всех врагов». Информацией об этом поделились в Variety.

Кристен Стюарт сыграет дискредитированную ФБР актрису

 

Съемки картины должны начаться уже летом 2018 года. Кроме самой Стюарт в фильме сыграют Энтони Маки, Маргарет Куэлли и Колм Мини.

Фильм должен рассказать о попытке федеральной службы безопасности США дискредитировать Сиберг в ходе реализации агрессивной программы со стороны Джона Эдгара Гувера за то, что та оказывала поддержку леворадикальной партии «Черные пантеры». Данная программа предполагала извращение фактов о том, что ребенок, которого Сиберг вынашивала, был не от её законного супруга Ромена Гари, а от одного из темнокожих членов «Черных пантер».

Продюсером картины выступает один из создателей «Ла-Ла Ленда» Фред Бергер. Помимо этого, к производству допущены Эндрю Лавитас и Стивен Хопкинс.

Стоит напомнить, что после «смазливой» роли в «Сумерках», Стюарт довольно серьезно изменила свое актерское амплуа. В частности, в 2016 году она снялась в фильме «Персональный покупатель» французского режиссера Оливье Ассаяса. В том же 2016 году лента участвовала в номинации на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Николай Офицеров
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