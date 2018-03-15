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| | Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»

Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»

Сегодня, 12:18
Веб-сериал под названием «Mr. Freeman» порадовал своих многочисленных фанатов новой серией, выпущенной после шестимесячного затишья. Новая серия сериала была посвящена уходу из жизни выдающегося учёного Стивена Хокинга.

Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»

 

В очередном эпизоде денного интернет-шоу мистер Фриман поведал всем зрителям о том, что ожидает человека после его кончины. Варианты развития событий показываются в шоу с участием главного героя, который якобы попадает на встречу с Создателем после своей гибели. В разговоре с богом мистер Фриман узнаёт о том, каким должен быть идеальный мир, а также слушает рассказ всевышнего об «игре», которая может изменить жизнь каждого человека.

Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»

 

Стоит напомнить, что первый эпизод шоу «Mr. Freeman» появился в Сети ещё 11 лет назад, мгновенно завоевав любовь и благосклонность множества поклонников с помощью харизмы главного героя и риторической манеры повествования, наполненного философскими размышлениями.
Александр Вест
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