Парочка занялась сексом на показе Беллы Потёмкиной в Москве

Многие пользователи, ознакомившиеся с опубликованной видеозаписью, выразили своё искреннее недоумение насчёт наглости певицы по имени Юлия Берг и шоумена Дмитрия Торина, которые осмелились ласкать друг друга, находясь в окружении сотен зрителей, собравшихся на модном показе. На видео заметно, как пара пользуется тем, что внимание всех окружающих людей приковано к подиуму. Шоумен страстно ласкал грудь певицы, рука которой по «счастливой случайности» оказалась у него в штанах.
В пылу страсти Дмитрий Торин не обращал внимание на окружающих, нюхая и лаская шею своей спутницы, которая старалась следить за представлением на подиуме, что давалось ей с большим трудом. Большинство пользователей расценило данное поведение как крайне неуместное.