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| | Парочка занялась сексом на показе Беллы Потёмкиной в Москве

Парочка занялась сексом на показе Беллы Потёмкиной в Москве

Сегодня, 11:00
В Сети появилось видео, на котором запечатлён один из моментов показа знаменитого столичного дизайнера Беллы Потёмкиной. На кадрах видеозаписи показаны жаркие предварительные ласки одной из пар, старавшейся остаться незамеченными.

Парочка занялась сексом на показе Беллы Потёмкиной в Москве

 

Многие пользователи, ознакомившиеся с опубликованной видеозаписью, выразили своё искреннее недоумение насчёт наглости певицы по имени Юлия Берг и шоумена Дмитрия Торина, которые осмелились ласкать друг друга, находясь в окружении сотен зрителей, собравшихся на модном показе. На видео заметно, как пара пользуется тем, что внимание всех окружающих людей приковано к подиуму. Шоумен страстно ласкал грудь певицы, рука которой по «счастливой случайности» оказалась у него в штанах.

В пылу страсти Дмитрий Торин не обращал внимание на окружающих, нюхая и лаская шею своей спутницы, которая старалась следить за представлением на подиуме, что давалось ей с большим трудом. Большинство пользователей расценило данное поведение как крайне неуместное.
Александр Вест
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