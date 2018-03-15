В Суде отказались рассматривать иск о прокате фильма «Смерть Сталина»

Представители Сыктывкарского городского суда отказались заниматься производством дела по иску о запрете проката картины «Смерть Сталина», которая лишилась своего прокатного удостоверения.

В Сыктывкарском городском суде посчитали, что права кинозрителей не были нарушены решением российского Минкультуры. В суде заметили, что по правилам КАС РФ, решение Минкульта об отзыве прокатного удостоверения у художественного фильма «Смерть Сталина» не может быть оспорено в судебном порядке, так как права зрителей не были затронуты. Напомним, Роман Голосун в содействии с юристом Эрнестом Мезаком подал административный судебный иск, направленный к Министерству культуры России, в надежде оспорить его решение, повлиявшее на прекращение проката картины в РФ.

Александр Вест

Стоит заметить, прокатное удостоверение у картины было отозвано ещё в конце января нынешнего года. В Минкультуры посчитали, что фильм неуместно показывать в кинотеатрах накануне годовщины победы под Сталинградом.