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| | Наследники Харпер Ли судятся с авторами бродвейского спектакля

Наследники Харпер Ли судятся с авторами бродвейского спектакля

Сегодня, 10:32
Наследники знаменитой американской писательницы Харпер Ли судятся с авторами бродвейского спектакля, который, по их мнению, нарушает договор между продюсерами и Ли, имея слишком разительные отличия от оригинального романа «Убить пересмешника».

Наследники Харпер Ли судятся с авторами бродвейского спектакля

 

Судебный иск наследники писательницы подали против Аарона Соркина, являющегося основным сценаристом бродвейской театральной постановки. Судебная жалоба была подана в минувший вторник в федеральный суд Алабамы. Судятся наследники Ли с авторами бродвейского спектакля потому, что, по их мнению, постановка нарушила договорённости, заключённые между продюсерами и писательницей. Авторы иска заметили, что согласно заключённому контракту, сюжет, а также все персонажи романа «Убить пересмешника» обязаны соответствовать духу оригинального произведения.

Основные претензии наследников Харпер Ли заключаются в неверном раскрытии образа героя по имени Аттикус Финч, занимающегося юридической деятельностью, которого лишили героических черт, несправедливо обвинив его в изнасиловании.
Александр Вест
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