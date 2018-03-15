Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни выдающийся отечественный режиссёр Леонид Квинихидзе, получивший широкую общественную известность благодаря работе над такими картинами как: «31 июня», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и другими.

Александр Вест

В каждой из своих картин режиссёр считал нужным показать зрителю важность жизнерадостного подхода к любому типу вещей и событий, что и стало его визитной карточкой, почитаемой среди многочисленных поклонников его творчества. Многие поколения детей обрели счастливое детство, неоднократно пересматривая картину Квинихидзе под названием «Мэри Поппинс, до свидания», которую с удовольствием смотрят даже взрослые люди.Стоит отметить, песни из фильмов Леонида Квинихидзе «Артистка из Грибова», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», а также «31 июня» и по сей день пользуются популярностью, став признанными хитами. Стоит отметить, что при жизни Квинихидзе занимался и театральной деятельностью, являясь главным режиссёром в столичном МГТ «Мюзик-холл», а также нескольких других театров.