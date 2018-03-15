Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем» Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет Обряд отпевания Олега Табакова будет закрыт от общественности Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской
| | Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Сегодня, 08:49
В Санкт-Петербурге ушёл из жизни выдающийся отечественный режиссёр Леонид Квинихидзе, получивший широкую общественную известность благодаря работе над такими картинами как: «31 июня», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и другими.

Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

 

В каждой из своих картин режиссёр считал нужным показать зрителю важность жизнерадостного подхода к любому типу вещей и событий, что и стало его визитной карточкой, почитаемой среди многочисленных поклонников его творчества. Многие поколения детей обрели счастливое детство, неоднократно пересматривая картину Квинихидзе под названием «Мэри Поппинс, до свидания», которую с удовольствием смотрят даже взрослые люди.

Стоит отметить, песни из фильмов Леонида Квинихидзе «Артистка из Грибова», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», а также «31 июня» и по сей день пользуются популярностью, став признанными хитами. Стоит отметить, что при жизни Квинихидзе занимался и театральной деятельностью, являясь главным режиссёром в столичном МГТ «Мюзик-холл», а также нескольких других театров.
Александр Вест
Новости по теме
Дмитрий Медведев поздравил Квинихидзе с 80-летним юбилеем
Дмитрий Медведев поздравил Квинихидзе с 80-летним юбилеем

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств РФ, знаменитого кинорежиссера и автора сценариев Леонида Квихинидзе с юбилеем.

Ушёл из жизни режиссёр Вадим Костроменко
Ушёл из жизни режиссёр Вадим Костроменко

Вадим Костроменко, который за свою жизнь отметился как режиссерской работой, так и в качестве оператора, писателя и сценариста, ушёл из жизни на 84 году. За

В США скончался режиссёр фильмов «Один дома 4» и «Бетховен 2»
В США скончался режиссёр фильмов «Один дома 4» и «Бетховен 2»

Из жизни ушел известный режиссёр Род Дэниел. Среди его картин большое число кинокомедий и приключенческих семейных картин. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости