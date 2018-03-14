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| | Дельфин в новом клипе «520» показал «уточку Навального»

Дельфин в новом клипе «520» показал «уточку Навального»

Сегодня, 16:15
Российский поэт и музыкант, выступающий под сценическим псевдонимом Дельфин, несколько часов назад опубликовал новый видеоклип «520» с остросоциальным и политическим подтекстом. В нем продемонстрирован символ протестов на митингах 2017-го года – желтая уточка из расследования штаба Навального.

Дельфин в новом клипе «520» показал «уточку Навального»

 

Российский поэт и музыкант Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, пару часов назад добавил в открытый доступ на видеохостинге YouTube ролик на песню «520», которая входит в его новый альбом «442». Песня и клип затрагивают тему современной российской действительности и отношений обычных россиян с представителями властями.

 
 
 
Примечательным стало появление в видео желтой резиновой уточки, ставшей символом протестов в 2017 году. Про эту уточку стало известно после расследования штаба Алексея Навального касательно имущества премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а именно после дорогостоящего дома для уток в поместье, хозяином которого авторы расследования называли Медведева.

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