Российский поэт и музыкант Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, пару часов назад добавил в открытый доступ на видеохостинге YouTube ролик на песню «520», которая входит в его новый альбом «442». Песня и клип затрагивают тему современной российской действительности и отношений обычных россиян с представителями властями.
Дельфин в новом клипе «520» показал «уточку Навального»Сегодня, 16:15
Николай Ляскин решил покинуть пост координатора штаба Алексея Навального в Москве. Об этом стало известно сегодня, 30 ноября.
Известный российский певец и поэт Андрей Лысиков, который выступает под псевдонимом «Дельфин», собирается выступить в Украине после концерта в Крымской
Российский певец Дельфин представил клип на композицию «Помни». Автором кадров к видео стал украинский художник Никита Лыськов.