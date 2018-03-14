Сбылось предсказание смерти Стивена Хокинга, сделанное в январе

Сайт The DeathLis в январе этого года опубликовал перечень тех, кто умрет в течение 2018 года, и одно из предсказаний осуществилось. 14 марта в 76 лет скончался великий ученый Стивен Хокинг.

Портал The DeathLis, который занимается прогнозированием смертей знаменитых людей, в начале этого года опубликовал в открытом доступе список тех, кто умрет в течение 2018 года. Одно из предсказаний успело стать правдой 14 марта – ушел из жизни легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг. На момент смерти ученому было 76 лет. Причиной смерти стал ранее диагностированный амиотрофический склероз, из-за которого медики предполагали смерть Хокинга в первые три года после обнаружения. Но, вопреки неутешительному прогнозу, ученый еще долгие годы после страшного диагноза жил и осуществлял научную деятельность.В списке смертей этого года есть также возможная смерть бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, папы римского Бенедикта XVI, актера Шона Коннери, мужа королевы Великобритании принца Филиппа.