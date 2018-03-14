«Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны»

Режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон рассказал о том, что стал объектом атаки со стороны «русских хакеров и ботов», которые пытались вынудить его изменить сюжет последнего, на данный момент, фильма из знаменитой серии «Звездные войны». Происходящее он назвал, ни много ни мало, «русской угрозой».

Николай Офицеров

Джонсон рассказал о том, что Россия якобы предприняла непосредственную попытку вмешательства в сценарий картины. Сотрудники издания Polygon отмечают, что соответствующие сведения кинодел представил в вышедшем документальном фильме «Режиссер и джедаи».Постановщик последней на сегодняшний день части «Звездных войн» утверждает, что хакеры в качестве цели атаки выбрали его Twitter-акаунт. Джонсону показалось, что «русские хакеры» желают контролировать определенные части сценария в неизвестных ему целях. В частности, они якобы предприняли попытку заставить его сохранить жизнь персонажу генерала Хакса.Сам режиссер добавил, что его атаковали одновременно около сотни аккаунтов. Джонсон признается, что сперва он даже не понимал, почему «русские хакеры» им заинтересовались, а также почему их интересует именно Хакс. В комментариях же эту тайну удалось раскрыть. Режиссеру объяснили, что русские якобы «влюблены в диктатуру, тоталитаризм и ненавидят демократию», в связи с чем пытались оставить в живых сурового генерала, который показался им похожим на авторитарного вождя.