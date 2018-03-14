Николь Кидман работает над новым сериалом HBO

Голливудская актриса Николь Кидман снова появится на экранах в сериале, который будет снят по мотивам романа «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. В этой работе знаменитость исполнит роль психотерапевта.

Анна Котова

Режиссером нового сериала станет Дэвид Эдвард Келли, с которым артистка ранее уже работала. Первой работой, над которой знаменитости работали вместе, стал сериал «Маленькая большая ложь», так понравившийся кинолюбителям. Отметим, что пока информации о дате выхода новой работы Николь Кидман не сообщается. Сериал рассказывает историю жизни одного психотерапевта, которого и воплотит в жизнь актриса. Однако сам сериал станет экранизацией произведения Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».Сюжет рассказывает о психотерапевте, которая не только занимается практикой и своей семьей, но и пишет книгу. Однако перед презентацией книги с главной героиней начинают происходить странные и загадочные вещи. Авторы картины уверенны, что картина получится интересной и захватывающей.