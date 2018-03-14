Николас Кейдж исполнит свою мечту

В 1998 году Николас Кейдж так и не смог исполнить роль Супермена в отмененном фильме Тима Бертона «Супермен жив». Тем не менее, свою мечту он все же исполнит. Ему выпадет шанс озвучить супергероя комиксов в мультфильме «Юные титаны, вперед!».

Николай Офицеров

Информацией об этом поделились сотрудники USA Today. Причем, как известно, Николас Кейдж станет не единственной знаменитостью, которая примет участие в мультипликационном фильме. Голосом Чудо-женщины станет певица Халси, а рэпер Лил Яти озвучит Зеленого Фонаря. Каждая из этих ролей будет иметь эпизодический характер. Для озвучки остальных популярных супергероев вселенной DC Comics также планируется привлечь других селебрити.Согласно сюжетной части полнометражного мультфильма, герои анимационного сериала «Юные титаны, вперед» помощник Бэтмена Робин, Старфаер инопланетная воительница, а также полу-робот, демоническая шутница Рейвен и хамелеон Бистбой мечтают о поп-культурной славе. Они пытаются уговорить режиссера из Голливуда снять о них полнометражное кино.В российский прокат мультфильм выйдет уже 26 июля. Режиссером ленты выступит Питер Райда Михаил и Аарон Хорват. Главные роли будут озвучивать те же актеры, что работают над сериалом.Николас Кейдж считается едва ли не главным фанатом Супермена во всем Голливуде. Своего сына он назвал криптонским именем Кал-Эл, а также долгое время владел редчайшей копией первого комикса с участием Супермена, выпуска 1938 года. На аукционе он продал его более чем за 2 миллиона долларов.