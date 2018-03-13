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| | В Сети опубликован документальный фильм про петербургский рок-клуб «Там-Там»

В Сети опубликован документальный фильм про петербургский рок-клуб «Там-Там»

Сегодня, 21:29
На просторах Сети опубликован фильм от Иван Бортникова, который рассказывает про деятельность петербургского рок-клуба «Там-Там». В этом клубе начинали выступать такие легенды российского рока, как «Король и Шут», «ПТВП» и другие.

В Сети опубликован документальный фильм про петербургский рок-клуб «Там-Там»

 

В открытом доступе в Сети появился фильм 2017 года выпуска от режиссера Ивана Бортникова под названием «Там-Там: Музыка смутного времени». Документальная картина расскажет зрителю про историю происхождения петербургского рок-клуба, в котором исполняли альтернативную музыку в 90-х годах прошедшего столетия.

В этом рок-клубе в свое время вырастали такие известные коллективы, как «Король и Шут», Tequilajazzz, «ПТВП» и многие другие. Создатели фильма не стали избегать тематики наркотиков, употребление которых оказало на посетителей клуба не самое лучшее влияние.

Этот клуб основали в 1991 году, и до 1994 он был единственным рокерским клубом на территории Петербурга.

В 2016 году бывший участник группы «Король и Шут» во главе своего коллектива «КняZz» выпустил песню в честь легендарного клуба – «Призраки Там-Тама».
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