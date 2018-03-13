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| | В Сети опубликовали тизер продолжения "Фантастических тварей"

В Сети опубликовали тизер продолжения "Фантастических тварей"

Сегодня, 20:47
Приятная новость для любителей кинематографа. Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер с продолжением всем известной картины «Фантастические твари». Ожидается много зрелищных моментов в фильме. Вторая часть получила название «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

В Сети опубликовали тизер продолжения "Фантастических тварей"

 

В сиквеле идет продолжение незаконченной первой части. Всего компания планирует снять 5 фильмов из этой серии. Известно, что картина «Фантастические твари» частично продолжает «Гарри Поттер».

На этот раз события происходят в городе любви – Париже. По сюжету Альбус Дамблдор просит помощи у экс-ученика Ньютона Саламандера для того чтобы захватить злодея-волшебника Грин-де-Вальда. Роль злого чародея исполнит Джонни Деп, а роль Альбуса Дамблдора взял на себя Джуд Лоу.


Отметим, что новой части снялось множество актеров. Приняли участие: Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Зои Кравиц, Клаудия Ким, Дэн Фоглер, Каллум Тернер, Эзра Миллер и Джуд Лоу. Известно, что режиссером выступил Дэвид Йейтс. Продюсерами на этот раз стали Дэвид Хейман, Дж.К. Роулинг, Лайонел Уигрэм и Стивен Кловз.
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