В сиквеле идет продолжение незаконченной первой части. Всего компания планирует снять 5 фильмов из этой серии. Известно, что картина «Фантастические твари» частично продолжает «Гарри Поттер».
В Сети опубликовали тизер продолжения "Фантастических тварей"Сегодня, 20:47
В интернете появился первый ролик, посвященный фильму «Фантастические твари и где они обитают 2». В записи показаны некоторые моменты с будущего фильма. Также
Студия Warner Bros. Entertainment начала съемки второй части «Фантастических тварей». Съемочный процесс происходит на площадках «Ливсдена» под Лондоном, где
Режиссеры фильма «Фантастические твари и где они обитают» ищут актера на роль известного колдуна Дамблдора из «Гарри Поттера».