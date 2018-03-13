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| | Сценаристы «Игры престолов»: В финале погибнут все

Сценаристы «Игры престолов»: В финале погибнут все

Сегодня, 17:30
Сценаристы «Игры престолов» представили руководству канала HBO изложение финальных серий сериала. До этого ни один актер не читал сценария, а после они все начали «гибнуть».

Сценаристы «Игры престолов»: В финале погибнут все

 

Старший вице-президент Канала НВО Франческа Орси раскрыла некоторые тайны финала «Игры престолов». Она отметила, что исторический сериал получился «поистине шикарным», а актеры благодаря ему стали более популярными. Франческа Орси рассказала, что недавно герои впервые прочитали сценарий финальных серий. Это вызвало у них бурю эмоций, а сценаристам аплодировали стоя в течение 15 минут. Вице-президент намекнула, что в финале все герои сериала умрут, сказав, что во время чтения актеры начали «погибать».

Напомним, что показ финального сезона популярного сериала запланирован на весну 2019 года. Ранее стало известно, что режиссеры «Игры престолов» будут работать над «Звездными войнами».
Виктория Озерова
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