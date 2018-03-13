В Саратове может появиться улица в честь Табакова

Одну из саратовских улиц могут назвать на честь известного мэтра российской культуры Олега Табакова. Известно, что Саратов – родной город народного артиста СССР. В этом городе Табаков провел все свое детство и впервые вышел на сцену театрального кружка в Доме пионеров.

Алевтина Лосина, председатель комитета по культуре Саратовской областной думы, сообщила, что одну из улиц можно назвать в честь Олега Павловича. Пользователи в социальных сетях предлагают переименовать площадь имени Кирова или присвоить имя выдающегося артиста школе № 8, где учился Олег Павлович.Стоит отметить, что в 2015 году в парке, расположенном рядом с бывшим Домом пионеров, где начинал свою актерскую деятельность народный любимец, был открыт памятник артисту. Скульптора принадлежит автору Андрею Щербакову. Он изобразил Табакова как героя из киноленты «Шумный день» Олега Савина. Роль в этом фильме была первой в его жизни.

Татьяна Преображенская

Жители волжского города постоянно приносят букеты цветов к памятнику мэтра, после того, как стало известно о его смерти. Кроме того, поклонники творчества великого артиста предложили объявить день прощания с Олегом Павловичем днем траура.