Скончался гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

Сердце музыканта американской инструментальной группы The Ventures Ноки Эдвардса перестало биться вчера. Артисту было 83 года.

Татьяна Преображенская

Как выяснилось, организм гитариста не смог перенести осложнений после хирургического вмешательства. Врачи прооперировали тазобедренный сустав Ноки.Ноки Эдвардс стал участником известного сёрф-коллектива The Ventures в 1960-м. Группа была создана в Такоме в 1958 году Доном Вилсоном и Бобом Боглом.Коллектив выпустил за первые 12 лет 37 музыкальных альбомов. В 2008-м The Ventures ввели в Зал славы рок-н-ролла. Гитарист на некоторое время покидал коллектив, чтобы попытать счастья в сольной карьере, но вернулся в The Ventures. Ноки Эдвардс снимался в вестерне под названием «Дэдвуд».