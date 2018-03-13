Скончался гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

Как выяснилось, организм гитариста не смог перенести осложнений после хирургического вмешательства. Врачи прооперировали тазобедренный сустав Ноки.
Ноки Эдвардс стал участником известного сёрф-коллектива The Ventures в 1960-м. Группа была создана в Такоме в 1958 году Доном Вилсоном и Бобом Боглом.
Коллектив выпустил за первые 12 лет 37 музыкальных альбомов. В 2008-м The Ventures ввели в Зал славы рок-н-ролла. Гитарист на некоторое время покидал коллектив, чтобы попытать счастья в сольной карьере, но вернулся в The Ventures. Ноки Эдвардс снимался в вестерне под названием «Дэдвуд».