Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме
| | Скончался гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

Скончался гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

Сегодня, 14:08
Сердце музыканта американской инструментальной группы The Ventures Ноки Эдвардса перестало биться вчера. Артисту было 83 года.

Скончался гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

 

Как выяснилось, организм гитариста не смог перенести осложнений после хирургического вмешательства. Врачи прооперировали тазобедренный сустав Ноки.

Ноки Эдвардс стал участником известного сёрф-коллектива The Ventures в 1960-м. Группа была создана в Такоме в 1958 году Доном Вилсоном и Бобом Боглом.

Коллектив выпустил за первые 12 лет 37 музыкальных альбомов. В 2008-м The Ventures ввели в Зал славы рок-н-ролла. Гитарист на некоторое время покидал коллектив, чтобы попытать счастья в сольной карьере, но вернулся в The Ventures. Ноки Эдвардс снимался в вестерне под названием «Дэдвуд».
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В США умер бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс
В США умер бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

В ночь на пятницу ушел из жизни известный солист из группы The Temptations Деннис Эдвардс. Такую неприятную новость преподнёс его менеджер Тоби Людвиг.

Mail.ru Group инвестирует в индустрию игр $100 млн
Mail.ru Group инвестирует в индустрию игр $100 млн

Российская инвестиционная группа Mail.ru Group собралась вложить в индустрию игр $100 млн. Руководство холдинга сообщило о запуске проекта Games Ventures,

Бас-гитарист «Любэ» Павел Усанов скончался
Бас-гитарист «Любэ» Павел Усанов скончался

В Москве в одной из больниц скончался бас-гитарист коллектива «Любэ» Павел Усанов, которого избили в начале апреля в Дмитрове. Информацию о смерти музыканта

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости