Дмитрий Колдун не верит в победу Юлии Самойловой на "Евровидении-2018"

Белорусский певец Дмитрий Колдун, уже принимавший участие в «Евровидении», дал певице Юлии Самойловой, которая в этом году примет участие в конкурсе от России, несколько советов относительно конкурса в целом. Он посоветовал ей не ждать слишком высокого места, ведь рассчитывать на объективность судей не приходится.

Николай Офицеров

», - уверяет Колдун.Поп-исполнитель принял участие в конкурсе еще в 2007 году. Он не по наслышке знает, насколько крепкой может быть политическая воля европейцев и насколько «слепыми» могут быть судьи.Шансы у российской участницы Самойловой все же имеются, хоть и небольшие, но все же шансы. Композиция девушки I Won`t Break, с которой она собирается штурмовать европейский музыкальный конкурс, отмечает белорус, не похожа на победную, но, тем не менее, в контекст конкурса вписывается практически идеально. На данный момент видео посмотрели уже более 120 тысяч человек. Однако, в победу Юлии Дмитрий не верит.