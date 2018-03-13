Дмитрий Колдун не верит в победу Юлии Самойловой на "Евровидении-2018"

«Голос хороший и песня, и сам номер, однако о победе на «Евровидении-2018» в Лиссабоне она может и не мечтать. Всему виной политическая ситуация вокруг России и субъективность оценивания», - уверяет Колдун.
Поп-исполнитель принял участие в конкурсе еще в 2007 году. Он не по наслышке знает, насколько крепкой может быть политическая воля европейцев и насколько «слепыми» могут быть судьи.
Шансы у российской участницы Самойловой все же имеются, хоть и небольшие, но все же шансы. Композиция девушки I Won`t Break, с которой она собирается штурмовать европейский музыкальный конкурс, отмечает белорус, не похожа на победную, но, тем не менее, в контекст конкурса вписывается практически идеально. На данный момент видео посмотрели уже более 120 тысяч человек. Однако, в победу Юлии Дмитрий не верит.