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| | Метрополитен-опера уволила ведущего дирижера за сексуальные домогательства

Метрополитен-опера уволила ведущего дирижера за сексуальные домогательства

Сегодня, 08:34
Тема харассмента получила широкое распространение в последнее время не только в США, но и во всем мире. Представители руководства знаменитого концертного комплекса в Нью-Йорке подтвердили факт увольнения своего дирижера Джеймса Ливайна, который проработал там более 40 лет. Причиной этого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Метрополитен-опера уволила ведущего дирижера за сексуальные домогательства

 

Сотрудники New York Times ссылаются на сообщение Метрополитен-оперы и утверждают, что Ливайна решено было уволить после проведенного внутреннего расследования, в ходе которого подтвердился факт различных обвинений в его сторону. Подробности не разглашаются, однако известно, что в ходе разбирательства приняли участие более семидесяти человек.

Удалось установить, что дирижер уже неоднократно домогался молодых музыкантов, оказывая на них давление с помощью собственного авторитета. Метрополитен-опера, как отметили журналисты, сочла невозможным дальнейшее сотрудничество с Ливайном.

Скандал вокруг дирижера возник еще в декабре 2017 года на фоне ряда серьезнейших обвинений весьма известных деятелей шоу-бизнеса в Соединенных Штатах. Все те же NYT установили, что наиболее ранний инцидент с домогательствами со стороны дирижера произошел еще в 1968 года. Тогда он пригласил к себе домой своего ученика и добивался от последнего вступления с ним в сексуальную связь.
Николай Офицеров
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