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| | Актер Олег Граф умер в 49 лет

Актер Олег Граф умер в 49 лет

Вчера, 22:55
Сердце российского актера Олега Графа перестало биться в 49 лет. Информацию об этом сообщают столичные СМИ. Причина смерти артиста не указывается.

Актер Олег Граф умер в 49 лет

 

Олег Граф появился на свет в 1968 году в Москве. Здесь же актер и отошел в мир иной. Граф исполнял роли в Театре на Бутырке. Популярностью пользовались «Олимпиада», «Воспитанница» и прочие. В 2013 году Граф начал пробовать свои силы в кино. Актер принимал участия в съемках картин «Дело врачей», «Пятая стража», «Психологиня».

Изначально Граф учился в театральной студии при Крымском театре драмы. В 2014 году артист окончил МГИК, специализируясь на режиссуре. Актер исполнял различные роли в театре и лентах. Граф играл солдат и правителей, хорошо справлялся с возложенными на него обязанностями. Поклонники скорбят вместе с родными и близкими. Некоторые видят в смерти Графа некий знак судьбы, поскольку он родился 12 июля, а умер 12 марта.
Домбровский Сергей
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