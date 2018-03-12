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| | Найдено видео с поющим по-немецки Скайуокером из «Звездных войн»

Найдено видео с поющим по-немецки Скайуокером из «Звездных войн»

Вчера, 23:03
В Сети нашли видео с Люком Скайукером из «Звездных войн», где он поет по-немецки. В ролике он одет позолоченный комбинезон и сидит на полумесяце с полуголой девушкой.

Найдено видео с поющим по-немецки Скайуокером из «Звездных войн»

 

В Интернете нашли видеоролик 1980 года, на котором запечатлен фрагмент немецкой пародийной телепередачи. В видео Люк Скайуокер из «Звездных войн» сидит на полумесяце в золотистом комбинезоне, вокруг него летают импровизированные космические корабли, а рядом стоит полуголая девушка.

Актер Марк Хемилл, исполнивший роль Скайуокера, сообщил, что очень не хотел одевать золотой костюм и выглядеть как участник группы «ABBA». Также ему приходилось заучивать текст песни на немецком. Тогда он верил, что никто кроме зрителей немецкого телевидения, не увидит эту запись. «Спасибо, Интернет, - сказал актер, - тут ничего не исчезает».

 
 
 
В том же ролике есть совместный танец всех героев «Звездных войн», включая Чубаку и Дарта Вейдера.

Сейчас одному из самых молодых актеров из «Звездных войн» Марку Хемиллу 66 лет. В течение своей жизни он успел также заняться озвучиванием мультипликации, компьютерных игр, а также создавал комиксы.
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