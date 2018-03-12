«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» актеру Олегу Табакову

Российский актер и режиссер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что компания посвятит новые серии любимого детьми мультика «Простоквашино» безвозвратно ушедшему Народному артисту.

Домбровский Сергей

Поклонники и близкие скорбят о смерти Табакова. В каждой новой серии «Простоквашино» поставят памятную метку в честь режиссера. Продолжение популярного мультфильма выйдет первого апреля. Директор «Союзмультфильма» назвал истинным блаженством сотрудничество с Табаковым. Актер, голосом которого говорил знаменитый и всеми любимый кот Матроскин, являлся отзывчивым человеком, безумно любящим своей профессии. Таких людей на Земле мало, но их ценят знакомые и друзья.Министр культуры России Владимир Мединский назвал невосполнимой утратой смерть Олега Табакова. Сегодня ушел не просто человек, а целая эпоха. Киноиндустрия больше никогда не будет прежней. Есть люди незаменимые, хотя это и противоречит общепринятому мнению. Таким человеком можно назвать Табакова. Он навсегда оставил память о себе в культурном наследии России.