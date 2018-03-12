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| | «Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» актеру Олегу Табакову

«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» актеру Олегу Табакову

Вчера, 21:23
Российский актер и режиссер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что компания посвятит новые серии любимого детьми мультика «Простоквашино» безвозвратно ушедшему Народному артисту.

«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» актеру Олегу Табакову

 

Поклонники и близкие скорбят о смерти Табакова. В каждой новой серии «Простоквашино» поставят памятную метку в честь режиссера. Продолжение популярного мультфильма выйдет первого апреля. Директор «Союзмультфильма» назвал истинным блаженством сотрудничество с Табаковым. Актер, голосом которого говорил знаменитый и всеми любимый кот Матроскин, являлся отзывчивым человеком, безумно любящим своей профессии. Таких людей на Земле мало, но их ценят знакомые и друзья.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал невосполнимой утратой смерть Олега Табакова. Сегодня ушел не просто человек, а целая эпоха. Киноиндустрия больше никогда не будет прежней. Есть люди незаменимые, хотя это и противоречит общепринятому мнению. Таким человеком можно назвать Табакова. Он навсегда оставил память о себе в культурном наследии России.
Домбровский Сергей
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