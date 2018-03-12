Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм

Недавно экс-ассистентка оператора сериала «Очень странные дела» Пейтон Браун в своем Instagram-аккаунте опубликовала обвинение в адрес создателей картины, которое вскоре исчезло с ее микроблога. В гневном посте бывшая сотрудница подчеркнула, что кинодеятели обращаются грубо с женщинами. По словам Браун, братья Дафферы часто кричат на подчиненных и оскорбляют их, из-за чего некоторые сотрудники уволились.
В Сети появился ответ Мэтта и Росса Даффер на эту гневную тираду. Создатели сериала «Очень странные дела» извинились за причиненные неудобства. Они уточнили, что никакого неравноправия и дискриминации на площадке нет, а если они и были когда-то с грубы с подчиненными, то только из-за стресса по поводу съемок.