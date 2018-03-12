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Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм

Сегодня, 18:54
Братья Мэтт и Росс Даффер обнародовали письмо с извинениями перед женщинами. Создатели сериала отметили, что на площадке нет дискриминации ни по каким признакам, а напряженная атмосфера – результат стресса.

Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм

 

Недавно экс-ассистентка оператора сериала «Очень странные дела» Пейтон Браун в своем Instagram-аккаунте опубликовала обвинение в адрес создателей картины, которое вскоре исчезло с ее микроблога. В гневном посте бывшая сотрудница подчеркнула, что кинодеятели обращаются грубо с женщинами. По словам Браун, братья Дафферы часто кричат на подчиненных и оскорбляют их, из-за чего некоторые сотрудники уволились.

В Сети появился ответ Мэтта и Росса Даффер на эту гневную тираду. Создатели сериала «Очень странные дела» извинились за причиненные неудобства. Они уточнили, что никакого неравноправия и дискриминации на площадке нет, а если они и были когда-то с грубы с подчиненными, то только из-за стресса по поводу съемок.
Виктория Озерова
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