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| | Сын Олега Табакова выложил в Instagram совместный снимок с отцом

Сын Олега Табакова выложил в Instagram совместный снимок с отцом

Сегодня, 18:19
Российский актер и режиссер театра Олег Табаков умер 12 марта этого года в Первой городской клинике Москвы примерно в 16:45 по мск. Младший сын Народного артиста СССР выложил на своей странице в Instagram совместный снимок с отцом.

Сын Олега Табакова выложил в Instagram совместный снимок с отцом

 

Подписчики скорбят вместе с родными и близкими умершего актера. Олег Табаков попал в больницу поздней осенью 2017 года с воспалением легких. Врачи сразу рассказали родственникам о тяжелом состоянии режиссера. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все попытки медиков спасти знаменитость не принесли положительных результатов. Олег Табаков умер в 82 года, но остался в памяти миллионов поклонников.

Сын Олега Табакова выложил в Instagram совместный снимок с отцом

 

Один из подписчиков предложил сыну режиссера обращаться за психологической поддержкой в случае необходимости. Когда люди теряют родных, они испытывают огромный стресс и им может понадобиться доброе слово посторонних. Многие пользователи присоединились к соболезнованиям и рекомендуют Павлу Табакову проявлять мужество в этот непростой для него период жизни.
Домбровский Сергей
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