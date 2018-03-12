Сын Олега Табакова выложил в Instagram совместный снимок с отцом

Российский актер и режиссер театра Олег Табаков умер 12 марта этого года в Первой городской клинике Москвы примерно в 16:45 по мск. Младший сын Народного артиста СССР выложил на своей странице в Instagram совместный снимок с отцом.

Подписчики скорбят вместе с родными и близкими умершего актера. Олег Табаков попал в больницу поздней осенью 2017 года с воспалением легких. Врачи сразу рассказали родственникам о тяжелом состоянии режиссера. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все попытки медиков спасти знаменитость не принесли положительных результатов. Олег Табаков умер в 82 года, но остался в памяти миллионов поклонников.

Домбровский Сергей

Один из подписчиков предложил сыну режиссера обращаться за психологической поддержкой в случае необходимости. Когда люди теряют родных, они испытывают огромный стресс и им может понадобиться доброе слово посторонних. Многие пользователи присоединились к соболезнованиям и рекомендуют Павлу Табакову проявлять мужество в этот непростой для него период жизни.