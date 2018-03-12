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| | Озвучены подробности смерти Олега Табакова

Озвучены подробности смерти Олега Табакова

Сегодня, 17:41
Первые подробности ухода из жизни известного актера театра и кино Олега Табакова, скончавшегося в понедельник в больнице, в которой он находился с ноября прошлого года, появились на просторах сети.

Озвучены подробности смерти Олега Табакова

 

Источник в театре «Табакерка» заявил о том, что скончался актер приблизительно в районе 16 часов по московскому времени. Врачи приняли решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения самостоятельно.

Занимающая должность члена комитета по вопросам культуры Госдумы Светлана Савченко выступила с соболезнованиями относительно ухода из жизни художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова. По ее мнению, вместе с ним ушла целая эпоха в советском кино и театре.

Стоит напомнить, что на момент кончины артисту было 82 года. За свою карьеру он успел принять участие более чем в двух сотнях проектов, среди которых признанные классикой «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит» и многие другие. Последние годы Табаков работал художественным руководителем созданного им театра, который получил неофициальное название «Табакерка».
Николай Офицеров
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