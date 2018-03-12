Звезды скорбят по Олегу Табакову

Звезды скорбят по ушедшей из жизни легенде советского кинематографа Олеге Табакова. Каждый пытается высказаться по поводу трагедии в культурной жизни страны в социальных сетях или прессе.

Николай Офицеров

Одним из первых появился комментарий от близкого друга со времен студенчества Олега Табакова, также актера Валентина Гафта. Он заявил, что для него Табаков будет всегда жить. Современникам он посоветовал брать с Олега Павловича пример и заниматься его изучением, как можно активнее. Также он добавил, что сейчас у него нет сил говорить о кончине, ведь Табаков был ему близким другом.Дмитрий Нагиев заявил, что вместе со смертью Табакова из российского кинематографа уходит дух интеллигенции и российского провинциального таланта в хорошем смысле этого слова, а Ирина Безрукова заявила, что без Олега Павловича ее карьера как актрисы и вовсе не состоялась бы. Именно под его руководством она исполнила свои первые роли в театре в Москве.Актер и резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что для российского и мирового кинематографа уход Табакова из жизни - невосполнимая трагедия. Певица Валерия назвала Табакова «человечищем», приложив общий снимок. Филипп Киркоров посетовал, что великие уходят один за другим. Он пожалел, что для нового поколения нет настолько эпохальных личностей, которые могли бы стать примером.