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| | После подтверждения кончины Олега Табакова стали известны имена преемников на посту худрука МХТ

После подтверждения кончины Олега Табакова стали известны имена преемников на посту худрука МХТ

Сегодня, 17:16
Пресса уже вовсю разносит трагические известия о смерти актера и режиссера Олега Табакова. Однако, все те же СМИ довольно смело предполагают, кто же сменит его на посту художественного руководителя МХТ. На просторах социальных сетей в минувшее воскресенье якобы появилось письмо завещание, в котором он называл преемником экс-помощника.

После подтверждения кончины Олега Табакова стали известны имена преемников на посту худрука МХТ

 

Речь в данном случае идет об Евгении Писареве. Информация пока еще не подтверждена официально, но пресса говорит об этом достаточно активно. 45-летний режиссер на протяжении нескольких лет работал в качестве помощника Олега Табакова в МХТ. Сейчас же он художественный руководитель Московского драмтеатра имени Александра Пушкина. Также он преподает в школе-студии МХАТ.

«Впервые слышу о таком письме. Я сейчас плотно занят постановкой спектакля «Влюбленный Шекспир». В нем играют мои ученики молодые амбициозные актеры, потому сообщения в социальных сетях я читаю очень редко», - заявил Писарев, добавив, что он не хотел бы менять свое действующее место на должность художественного руководителя МХТ. Подлинность распространяемого письма он ставит под сомнение и считает его «глупостью или недоразумением».

Некоторые говорят также о том, что пост худрука МХТ может занять один из любимых учеников мэтра, долгие годы игравший на сцене и поставивший там ряд спектаклей, Владимир Машков.
Николай Офицеров
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