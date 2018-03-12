После подтверждения кончины Олега Табакова стали известны имена преемников на посту худрука МХТ

Пресса уже вовсю разносит трагические известия о смерти актера и режиссера Олега Табакова. Однако, все те же СМИ довольно смело предполагают, кто же сменит его на посту художественного руководителя МХТ. На просторах социальных сетей в минувшее воскресенье якобы появилось письмо завещание, в котором он называл преемником экс-помощника.

Николай Офицеров

Речь в данном случае идет об Евгении Писареве. Информация пока еще не подтверждена официально, но пресса говорит об этом достаточно активно. 45-летний режиссер на протяжении нескольких лет работал в качестве помощника Олега Табакова в МХТ. Сейчас же он художественный руководитель Московского драмтеатра имени Александра Пушкина. Также он преподает в школе-студии МХАТ.», - заявил Писарев, добавив, что он не хотел бы менять свое действующее место на должность художественного руководителя МХТ. Подлинность распространяемого письма он ставит под сомнение и считает его «глупостью или недоразумением».Некоторые говорят также о том, что пост худрука МХТ может занять один из любимых учеников мэтра, долгие годы игравший на сцене и поставивший там ряд спектаклей, Владимир Машков.