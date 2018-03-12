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| | МХТ им. Чехова подтвердил смерть Олега Табакова

МХТ им. Чехова подтвердил смерть Олега Табакова

Сегодня, 17:02
Смерть актера и режиссера Олега Табакова подтвердили представители пресс-службы МХТ имени Чехова. На момент кончины актеру было 82 года.

МХТ им. Чехова подтвердил смерть Олега Табакова

 

Госпитализирован артист был еще в ноябре прошлого года. С тех пор стен больницы он так и не покидал. Некоторые источники отмечали, что у всенародно любимого артиста было диагностировано заражение, произошедшее во время установки зубных имплантов, но данная информация пока что точно не подтверждена.

Родился Олег Павлович 17 августа 1935 года в Саратове. Спустя 24 года окончил Школу-студию МХАТ, пройдя курс народного артиста Советского Союза Василия Топоркова. В том же 1957-м вошел в состав Студии молодых актеров при МХАТ, которую возглавлял Олег Ефремов. Следом за этим студию преобразовали в самостоятельный театр «Современник», в котором Табаков дебютировал в роли Миши в спектакле «Вечно живые». С тех пор Табаков сыграл в кино, на телевидении и в театре больше двухсот ролей.
Николай Офицеров
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