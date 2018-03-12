«Реальные пацаны» рассказали о тайнах нового сезона

В Петербурге состоялась скайп-конференция, посвященная продолжению фильма «Реальные пацаны». В ней приняли участие актеры, исполняющие главные роли в данном сериале: Алексей Базанов, Игорь Ознобихин и Станислав Тляшев.

Домбровский Сергей

Перед стартом пресс-конференции корреспонденты увидели первые две серии нового сезона. Герои картины предстали в образе популярных людей, которые борются со звездной болезнью. Когда к человеку проявляет интерес все вокруг, он начинает вести себя по-иному, чем прежде. У актера появляется чувство превосходства перед себе подобными. Смогут ли Колян, Вован и Антоха из «Реальных пацанов» справиться со звездной болезнью, покажет время. По словам актеров, за семь лет трансляции сериала аудитория практически не изменилась. Некоторые ребята становятся взрослее и перестают интересоваться молодежными фильмами, но на их место приходят другие.Все трансформации общества моментально отражаются в картине, поскольку за жизнью неустанно следят режиссеры и сценаристы, делающие поправки в сюжетной линии в случае необходимости. В новом сезоне «Реальные пацаны» начнут путешествовать по многим городам России. Сериал продолжат снимать до тех пор, пока он пользуется популярностью у зрителей. Сейчас лента набирает огромное количество просмотров в Сети. Игорь Ознобихин сломал ногу в предпоследний съемочный день, но не захотел обращаться за помощью к врачу, однако позже ему наложили гипс.