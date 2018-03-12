"Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва

«19 и 20 июля – ваш единственный шанс увидеть на одной сцене клуба «А2» в Петербурге и «Зеленого Театра» в Москве практически всех музыкантов из разных составов группы. Мария Нефёдова и Дмитрий «Каспер» Ришко готовят специальные аранжировки нескольких песен для совместного исполнения», - говорится в комментарии «Северного флота» к опубликованной публикации на просторах социальных сетей.
Также коллектив призывает поклонников не затягивать с покупкой билета, потому как, начиная с 1 апреля начнут дорожать все категории билетов. В концерте примут участие брат Горшенева Алексей, а также участники КиШа Алексей Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Щиголев, а также упомянутые Дмитрий Ришко и Мария Нефедова.