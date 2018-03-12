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| | "Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва

"Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва

Сегодня, 12:53
Единственный шанс увидеть на одной сцене практически всех музыкантов из разных составов «Король и Шут» выпадет поклонникам легендарного российского коллектива 19 и 20 июля. Организатором выступает группа «Северный флот», что образовался, можно сказать, «на пепле» КиШа. Проводится мероприятие в память погибшего солиста и бессменного лидера группы Михаила Горшенева.

"Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва

 

«19 и 20 июля – ваш единственный шанс увидеть на одной сцене клуба «А2» в Петербурге и «Зеленого Театра» в Москве практически всех музыкантов из разных составов группы. Мария Нефёдова и Дмитрий «Каспер» Ришко готовят специальные аранжировки нескольких песен для совместного исполнения», - говорится в комментарии «Северного флота» к опубликованной публикации на просторах социальных сетей.

"Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва

 

Также коллектив призывает поклонников не затягивать с покупкой билета, потому как, начиная с 1 апреля начнут дорожать все категории билетов. В концерте примут участие брат Горшенева Алексей, а также участники КиШа Алексей Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Щиголев, а также упомянутые Дмитрий Ришко и Мария Нефедова.
Николай Офицеров
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