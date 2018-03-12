Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта

Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта

Сегодня, 09:34
В Ньютон-ле-Уиллоус 24 марта состоится аукцион, на котором будут выставлены фотоснимки с первой гастрольной поездки по США легендарной группы The Beatles. Аукционная коллекция – это сотни фотографий, которые ранее нигде не были представлены.

Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта

 

Торги пройдут в английском графстве Мерсисайд. Известно, что фотограф Майк Митчелл является создателем этих уникальных снимков. На тот момент ему было 18 лет. В 1964 году Майку удалось запечатлеть знаменитых артистов на концертах и пресс-конференциях, железнодорожном вокзале в Вашингтоне. Владелец Omega Auctions, где пройдут торги, Пол Фэйруэзер уже не первый раз организовывает аукционы, посвященные легендарной четверке. По его словам, снимки Майка Митчелла - это уникальное сочетание перспективы и света, которое отличает фото от других фотографий The Beatles этого же периода.

Эксперты оценили коллекцию фотоснимков в 250 тыс. фунтов стерлингов, а это около 350 тыс. долларов. Всего коллекция насчитывает более 400 снимков. 46 негативов с первого американского турне группы были возобновлены цифровыми технологиями и проданы с молотка за 362 тыс. долларов в Нью-Йорке. Эти 46 кадров также включены в комплект, который планируют продать в Ньютон-ле-Уиллоусе.
Новости по теме
На аукцион в Лондоне выставят коллекцию фотографий Андрея Тарковского
На аукцион в Лондоне выставят коллекцию фотографий Андрея Тарковского

В Лондоне 6 октября состоится аукцион, организованный Британским аукционным домом. На торгах выставят фотографии советского режиссера Андрея Тарковского.

Неизвестную пластинку The Beatles выставят на аукцион
Неизвестную пластинку The Beatles выставят на аукцион

Неизвестную пластинку солистов группы The Beatles Джона Леннона и Пола Маккартни обнаружили в доме английской певицы Силы Блэк и выставил на аукцион.

Первый контракт «The Beatles» со студией продадут на аукционе
Первый контракт «The Beatles» со студией продадут на аукционе

В Нью-Йорке на аукционе продадут первый контракт легендарного коллектива «The Beatles» с известной звукозаписывающей студией. Торги планируют организовать в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости