Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта

В Ньютон-ле-Уиллоус 24 марта состоится аукцион, на котором будут выставлены фотоснимки с первой гастрольной поездки по США легендарной группы The Beatles. Аукционная коллекция – это сотни фотографий, которые ранее нигде не были представлены.

Торги пройдут в английском графстве Мерсисайд. Известно, что фотограф Майк Митчелл является создателем этих уникальных снимков. На тот момент ему было 18 лет. В 1964 году Майку удалось запечатлеть знаменитых артистов на концертах и пресс-конференциях, железнодорожном вокзале в Вашингтоне. Владелец Omega Auctions, где пройдут торги, Пол Фэйруэзер уже не первый раз организовывает аукционы, посвященные легендарной четверке. По его словам, снимки Майка Митчелла - это уникальное сочетание перспективы и света, которое отличает фото от других фотографий The Beatles этого же периода.Эксперты оценили коллекцию фотоснимков в 250 тыс. фунтов стерлингов, а это около 350 тыс. долларов. Всего коллекция насчитывает более 400 снимков. 46 негативов с первого американского турне группы были возобновлены цифровыми технологиями и проданы с молотка за 362 тыс. долларов в Нью-Йорке. Эти 46 кадров также включены в комплект, который планируют продать в Ньютон-ле-Уиллоусе.