Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break

«Я не сломаюсь» - именно так называется музыкальная композиция Юлии Самойловой, с которой она выступит на «Евровидении-2018» в столице Португалии Лиссабоне. Полная версия музыкального клипа была недавно показана по одному из центральных российских телеканалов.

Юлия Самойлова была заявлена участницей от Российской Федерации в 2017 году на «Евровидение-2017» в Киеве. Однако служба безопасности Украины запретила въезд певицы в страну из-за ее недавних гастролей в Крыму. На предложение украинской стороны заменить конкурсанта, Россия ответила отказом.

Сергей Денисов

Певица Юлия Самойлова известна в России и Европе, как композитор, исполнитель и автор текстов к песням. Девушка имеет природный вокал и успешно гастролирует по разным европейским площадкам, собирая полные стадионы.Песня I Won't Break – коллективный продукт, над которым работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимродии и Арье Бурштейн. Музыкальный клип снял режиссер Алексей Голубев, который займется и сценогафией певицы в Лиссабоне.«Я не сломаюсь» - песня о самой Юлии Самойловой, которая является инвалидом и перемещается на коляске. По словам продюсеров, музыкальная композиция несет в себе глубинную задачу показать зарождение, непростое развитие и торжество жизни над смертью. Философская подоплека песни, надеются члены творческой группы, сможет покорить зрителей и принести достойную победу России.