Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break

Певица Юлия Самойлова известна в России и Европе, как композитор, исполнитель и автор текстов к песням. Девушка имеет природный вокал и успешно гастролирует по разным европейским площадкам, собирая полные стадионы.
Песня I Won't Break – коллективный продукт, над которым работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимродии и Арье Бурштейн. Музыкальный клип снял режиссер Алексей Голубев, который займется и сценогафией певицы в Лиссабоне.
«Я не сломаюсь» - песня о самой Юлии Самойловой, которая является инвалидом и перемещается на коляске. По словам продюсеров, музыкальная композиция несет в себе глубинную задачу показать зарождение, непростое развитие и торжество жизни над смертью. Философская подоплека песни, надеются члены творческой группы, сможет покорить зрителей и принести достойную победу России.