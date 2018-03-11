Юрия Лозу задела ненормативная лексика Михаила Ефремова

Разгорается скандал с нецензурной бранью актера театра «Современник» Михаила Ефремова. Русский мат вольно звучал со сцены. Михаил Ефремов, игравший в спектакле, напрямую общался со зрителями, используя ненормативную лексику.

Сергей Денисов

Люди, пришедшие в театр, попросили вернуть им деньги за билеты, потому что Ефремов был пьян, говорил очень тихо, а «на все возможные децибелы» звучали только табуированные слова. Сам Ефремов отказался комментировать эту информацию, зато поп-звезда 90-х Юрий Лоза не отказался и прокомментировал ситуацию вокруг русского мата.Если сублимировать все сказанное певцом воедино, то следует, что все мы живем в эпоху деформированной нравственной среды. Мат становится нормативной коммуникацией, он звучит со сцены и в театре и на эстраде. В СССР люди публично никогда не матерились. Это было запрещено и юридически и, самое главное, у всех был внутренний тормоз. Сейчас группа «Ленинград» - самая популярная в России – ни на одном из своих выступлений не обходится без обесцененной лексики. Ефремов, в этом плане не пионер, он плетется в хвосте уходящего эпатажа.Меж тем, подытожил Юрий Лоза, сегодня нормальная грамотная русская речь уже становится редкостью в городах и селах России. На мате говорят, на мате думают, на мате скоро будут защищать диссертации.По поводу инцидента с театром «Современник» артист выразился определенно: «Кто такие актеры на сцене? – Это всего лишь инструмент режиссера, которому позволена небольшая импровизация. Они не самостоятельные люди. Если вдруг актер получает на подмостках самостоятельность, он начинает вести себя, как Ефремов».