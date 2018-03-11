Лена Миро негативно высказалась в адрес супруги Михаила Ефремова

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала поведение известного российского артиста Михаила Ефремова и его супруги София, которая его защищала, несмотря полнейшую абсурдность ситуации. Скандал вокруг имени Ефремова возник, в результате его словесных оскорблений зрителей театра в Самаре.

Пойда Анна

По словам блогера и других очевидцев произошедшего, Михаил Ефремов пребывал во время выступления на сцене в состоянии алкогольного опьянения, позволяя себе опуститься до унижения и оскорбления публики. В свою очередь, его супруга встала на защиту артиста, чем привела в негодование Лену Миро.По мнению девушки, в случае если муж страдает от алкоголизма, часть вины ложится на его вторую половину, поскольку нормальная женщина не допустит, чтобы ее избранник деградировал и предавался пагубному увлечению. Миро считает, что женам следует уходить от мужей, которые меняют свою семью на горячительные напитки, так как жена алкоголика – это уже диагноз.