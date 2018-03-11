73-летняя подруга Ива Сен-Лорана вошла в образ «Венеры в мехах»

73-летняя светская львица Бетти Каро, приятельница модельера Ив Сен Лорана, снялась в рекламе. Леди предстала перед публикой в новом образе, чем удивила поклонников.

Домбровский Сергей

Бетти Каро сотрудничает с домом высокой моды Saint Laurent, который создал Ив Сен Лоран. В рамках взаимодействия, светская львица появилась в черной кожаной куртке, темных штанах и солнцезащитных очках. Модель позировала перед камерой под композицию, звучавшую в картине Романа Полански «Венера в мехах». Бетти Каро встретилась с Ив Сен Лораном в 60-е годы XX века. Две творческие личности сразу нашли общий язык и темы для бесед. Модельер дружил со светской львицей до конца своей жизни. Ив Сен Лоран умер в 2008 году после долгой борьбы с болезнью. Одним из основных девизов модельера являлось высказывание: «Одежда должна подчиняться личности женщины, а не наоборот».В феврале этого года компания Saint Laurent выпустила ролик под чутким руководством режиссера Жана Поля Гуда. На видео девять привлекательных моделей лежат в одной огромной кровати, а за ними наблюдает мужчина. Когда кавалер уходи, дамы начинают танцевать в мини-платьях.