Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | 73-летняя подруга Ива Сен-Лорана вошла в образ «Венеры в мехах»

73-летняя подруга Ива Сен-Лорана вошла в образ «Венеры в мехах»

Сегодня, 19:19
73-летняя светская львица Бетти Каро, приятельница модельера Ив Сен Лорана, снялась в рекламе. Леди предстала перед публикой в новом образе, чем удивила поклонников.

73-летняя подруга Ива Сен-Лорана вошла в образ «Венеры в мехах»

 

Бетти Каро сотрудничает с домом высокой моды Saint Laurent, который создал Ив Сен Лоран. В рамках взаимодействия, светская львица появилась в черной кожаной куртке, темных штанах и солнцезащитных очках. Модель позировала перед камерой под композицию, звучавшую в картине Романа Полански «Венера в мехах». Бетти Каро встретилась с Ив Сен Лораном в 60-е годы XX века. Две творческие личности сразу нашли общий язык и темы для бесед. Модельер дружил со светской львицей до конца своей жизни. Ив Сен Лоран умер в 2008 году после долгой борьбы с болезнью. Одним из основных девизов модельера являлось высказывание: «Одежда должна подчиняться личности женщины, а не наоборот».


В феврале этого года компания Saint Laurent выпустила ролик под чутким руководством режиссера Жана Поля Гуда. На видео девять привлекательных моделей лежат в одной огромной кровати, а за ними наблюдает мужчина. Когда кавалер уходи, дамы начинают танцевать в мини-платьях.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent
Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

Всемирно известная модель и светская львица Ким Кардашьян весьма озадачила своих поклонников, вступив в противостояние с именитым брендом Yves Saint Laurent.

Шарлотта Генсбур снялась в ролике для Saint Laurent
Шарлотта Генсбур снялась в ролике для Saint Laurent

Сегодня The Dazed сообщила о новом лице модного дома Saint Laurent. Именно для него французская актриса и певица Шарлотта Генсбур снялась в ролике, в котором

Сын Памелы Андерсон Дилан Ли снялся в рекламе Yves Saint Laurent
Сын Памелы Андерсон Дилан Ли снялся в рекламе Yves Saint Laurent

18-летний сын Томми Ли и Памелы Андерсон принял участие в рекламной кампании известного французского дома моды. Дилан Ли стал лицом Yves Saint Laurent.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости