Бекмамбетов показал в США продолжение своего хоррора «Убрать из друзей»

В рамках фестиваля South by Southwest в Техасе состоялся премьерный показ продолжения нашумевшего хоррора «Убрать из друзей», снятого российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Информацию 11 марта обнародовали представители кинокомпании Bazelevs, которые трудились над созданием ленты.

Пойда Анна

В презентации сиквела фильма, который в оригинале носит название «Unfriended: Dark Web», принимали участие продюсеры Тимур Бекмамбетов и Джейсон Блум, при этом его мировая премьера была проведена в субботу, 10 марта. На данный момент точная дата премьеры хоррора в кинотеатрах на территории РФ пока держится втайне.Сюжет ленты повествует о молодом парне, случайно обнаружившем в своем новом компьютере скрытые файлы после расшифровки, которых его затягивает в таинственный мир даркнета. «Изюминкой» данной картины должен стать инновационный формат Screenlife, в котором он снят, разработанный лично Бекмамбетовым.