Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте
| | Бекмамбетов показал в США продолжение своего хоррора «Убрать из друзей»

Бекмамбетов показал в США продолжение своего хоррора «Убрать из друзей»

Сегодня, 06:40
В рамках фестиваля South by Southwest в Техасе состоялся премьерный показ продолжения нашумевшего хоррора «Убрать из друзей», снятого российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Информацию 11 марта обнародовали представители кинокомпании Bazelevs, которые трудились над созданием ленты.

Бекмамбетов показал в США продолжение своего хоррора «Убрать из друзей»

 

В презентации сиквела фильма, который в оригинале носит название «Unfriended: Dark Web», принимали участие продюсеры Тимур Бекмамбетов и Джейсон Блум, при этом его мировая премьера была проведена в субботу, 10 марта. На данный момент точная дата премьеры хоррора в кинотеатрах на территории РФ пока держится втайне.

Сюжет ленты повествует о молодом парне, случайно обнаружившем в своем новом компьютере скрытые файлы после расшифровки, которых его затягивает в таинственный мир даркнета. «Изюминкой» данной картины должен стать инновационный формат Screenlife, в котором он снят, разработанный лично Бекмамбетовым.
Пойда Анна
Новости по теме
Бекмамбетов: Минкультуры пообещало киноленте «Время первых» длительный прокат
Бекмамбетов: Минкультуры пообещало киноленте «Время первых» длительный прокат

Минкультуры России пообещало, что отечественная лента «Время первых» будет длительное время находиться в прокате. Этой информацией располагает продюсер картины

Тимур Бекмамбетов приедет в Екатеринбург, чтобы представить фильм «Время первых»
Тимур Бекмамбетов приедет в Екатеринбург, чтобы представить фильм «Время первых»

Уже в это субботу, первого апреля, известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, посетит Екатеринбург для того, чтобы лично представить свою новую

Тимур Бекмамбетов проведет лекцию в московском киноцентре
Тимур Бекмамбетов проведет лекцию в московском киноцентре "Октябрь"

21 июля в киноцентре "Октябрь" города Москвы будет проведена лекция открытого типа известным российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Темой собрания станет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости