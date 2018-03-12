В центре Петербурга выставили картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»,Сегодня, 05:40
Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за образ в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
С 1 февраля в российский кинопрокат выходит семикратный номинант на Оскар «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Драма с элементами комедии и криминала
Данный фильм, созданный режиссером Мартином Макдоном, победил в одной из самых престижных номинаций «Лучший актерский состав». Премию вручили в рамках 24-й