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| | В центре Петербурга выставили картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»,

В центре Петербурга выставили картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»,

Сегодня, 05:40
В Санкт-Петербурге уличный художник в очередной раз сотворил необычную композицию в центре Северной столицы. Художество было выставлено напоказ вчера. Такую информацию предоставил в соцсети «ВКонтакте» Миша Маркер, который и является автором данного произведения.

В центре Петербурга выставили картину по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»,

 

«Нам билбордов не хватит спрашивать», - такой лозунг можно узреть на красном плакате. Эксперты отмечают, что работа Маркера напоминает билборды, которые были в фильме Мартина Макдорнаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Кинокартина одержала премию «Оскар».
 
По сюжету, женщина решила взять в аренду три билборда для рекламы. Буквально пару месяцев назад у главной героини убили дочь. Отыскать преступника правоохранительные органы так и не смогли. Женщина оставила на рекламных сооружениях послания главе полиции, потому что ему не удалось разыскать злоумышленника.

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