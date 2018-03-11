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| | Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа

Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа

Сегодня, 16:27
11 марта московские издания сообщили, что очередь на выставку художника Василия Васильевича Верещагина почти иссякла потому, что руководство Малой Третьяковки открыло сразу три выхода для посетителей. Один – для желающих осмотреть общую экспозицию и два – для всех, кто купил билеты на Верещагина.
 
 

Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа

 

Ранее сообщалось, что очереди за билетами накануне открытия выставки достигали нескольких сотен метров. Однако стараниями администрации галереи и продаже билетов онлайн, народ постепенно «рассосался». Все желающие попадут на ретроспективу пятисот полотен великого художника, благодаря оптимизации пропускной способности экспозиции.

Время одного сеанса для осмотра выставки отведено в тридцать минут, посетителей запускают в залы отдельными пулами по 250 человек. Многие, по отзывам в социальных сетях, не могут «галопом по европам» внимательно осмотреть всю экспозицию, но таких жалобщиков насчитываются единицы. В основном, москвичи и гости столицы довольны, что им представилась такая чудесная возможность ознакомиться с творчеством великого мастера.

Василий Васильевич Верещагин – художник натуры и создавал свои картины по эскизам, наброскам и этюдам, привезенных из многочисленных путешествий. На постсоветском пространстве имеется всего два больших собрания полотен художника: в московской Третьяковке и в музее им. Верещагина в Николаеве.
Сергей Денисов
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