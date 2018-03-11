Для посетителей выставки Верещагина в Новой Третьяковке открыли три входа

Ранее сообщалось, что очереди за билетами накануне открытия выставки достигали нескольких сотен метров. Однако стараниями администрации галереи и продаже билетов онлайн, народ постепенно «рассосался». Все желающие попадут на ретроспективу пятисот полотен великого художника, благодаря оптимизации пропускной способности экспозиции. Ранее сообщалось, что очереди за билетами накануне открытия выставки достигали нескольких сотен метров. Однако стараниями администрации галереи и продаже билетов онлайн, народ постепенно «рассосался». Все желающие попадут на ретроспективу пятисот полотен великого художника, благодаря оптимизации пропускной способности экспозиции.

Сергей Денисов

11 марта московские издания сообщили, что очередь на выставку художника Василия Васильевича Верещагина почти иссякла потому, что руководство Малой Третьяковки открыло сразу три выхода для посетителей. Один – для желающих осмотреть общую экспозицию и два – для всех, кто купил билеты на Верещагина.Время одного сеанса для осмотра выставки отведено в тридцать минут, посетителей запускают в залы отдельными пулами по 250 человек. Многие, по отзывам в социальных сетях, не могут «галопом по европам» внимательно осмотреть всю экспозицию, но таких жалобщиков насчитываются единицы. В основном, москвичи и гости столицы довольны, что им представилась такая чудесная возможность ознакомиться с творчеством великого мастера.Василий Васильевич Верещагин – художник натуры и создавал свои картины по эскизам, наброскам и этюдам, привезенных из многочисленных путешествий. На постсоветском пространстве имеется всего два больших собрания полотен художника: в московской Третьяковке и в музее им. Верещагина в Николаеве.