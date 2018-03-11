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| | Владимир Путин обратился с посланием к участникам фестиваля «Посвящение Мариусу Петипа»

Владимир Путин обратился с посланием к участникам фестиваля «Посвящение Мариусу Петипа»

Сегодня, 16:04
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля балетных школ, посвященного выдающемуся танцору и хореографу Мариусу Ивановичу Петипа. Балетмейстеру исполнилось бы сегодня 200 лет. Мероприятие «Посвящение Мариусу Петипа» пройдет с 11 по 13 марта.

Владимир Путин обратился с посланием к участникам фестиваля «Посвящение Мариусу Петипа»

 

Глава государства поприветствовал всех присутствующих и добавил, что с именем Петипа связана целая эпоха в истории русского балета. По мнению российского лидера, фестиваль балетных школ – это настоящий праздник для молодых дарований из разных уголков России. У танцоров, которые находятся на старте своей карьеры, появится шанс выступить на сценах Большого и Мариинского театров и приобщиться к творчеству выдающегося балетмейстера. Свое послание российский лидер подытожил пожеланиями успеха и вдохновения всем участникам.

Фестиваль балетных школ организовала Московская госакадемия хореографии. В программу культурного события включены отрывки из балетов Петипа, а также творческие встречи и научные конференции, «круглые столы» и мастер-классы от известных хореографов и звезд балетной сцены. Также в рамках торжеств пройдет демонстрация сборника «Балеты Мариуса Петипа в Москве».
Дарья Светозарова
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