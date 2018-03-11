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| | В Мурманске проходит турнир по спортивным бальным танцам

В Мурманске проходит турнир по спортивным бальным танцам

Сегодня, 15:56
11 марта в Мурманском Дворце культуры имени Кирова в два часа начался турнир по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы». Конкурс разбит на две части, сначала порадуют зрителей выступлением самые юные участники, а затем профессионалы.

В Мурманске проходит турнир по спортивным бальным танцам

 

Малыши танцуют самбу, диско и румбу. Взрослые покажут свое мастерство в медленном и венском вальсах, квикстепе, ча-ча-ча и джайве. Посетители мероприятия перед началом выступлений ожидали от участников настоящего зрелища. В городе начался настоящий ажиотаж в связи с турниром по спортивным бальным танцам. Конкурс посвящен весне и теплу, его участники должны улучшить настроение присутствующим.

Организаторы подготовили танцорам яркие наряды, заводная музыка создает ощущение праздника. Горожане будут наблюдать за развитием событий на конкурсе на протяжении 14 часов. Особенно волнуются родители юных участников, поскольку их дети делают только первые шаги на выбранном поприще и сейчас главное – это не разочароваться.
Домбровский Сергей
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