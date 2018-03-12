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| | Архангельск примет фестиваль низкочастотной музыки

Архангельск примет фестиваль низкочастотной музыки

Сегодня, 05:20
В столице русского Поморья пройдет фестиваль низкочастотной музыки, где основными участниками станут бас-гитаристы, контрабасисты и другие музыканты, владеющие инструментами от классического геликона до фольклорных устройств с «толстой струной». Информация об этом появилась на сайте организаторов конкурса.

Архангельск примет фестиваль низкочастотной музыки

 

Фестиваль низкочастотной музыки уже в четвертый раз проводится в Архангельске. Именно этот северный город был выбран, поскольку он лежит в плоскости музыкальных традиций поморов, их инструментов, которые издавали звуки нижних октав. Такие мелодии сопрягались с суровым климатом края, «белым безмолвием» и неспешным ходом жизни местных племен.

Если климат средиземноморья и более южных широт требует зажигательной музыки фламенко и «тонкой» струны, то Поморье более ассоциируется с дзеновским взглядом на мир и такой же музыкой низких частот, которая заставляет думать о вечном.

Архангельский фестиваль набирает популярность. В этом году организаторы немного изменили форму конкурсов в каждой номинации и обещаю сделать зрелище предельно увлекательным.
Сергей Денисов
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