Архангельск примет фестиваль низкочастотной музыки

В столице русского Поморья пройдет фестиваль низкочастотной музыки, где основными участниками станут бас-гитаристы, контрабасисты и другие музыканты, владеющие инструментами от классического геликона до фольклорных устройств с «толстой струной». Информация об этом появилась на сайте организаторов конкурса.

Сергей Денисов

Фестиваль низкочастотной музыки уже в четвертый раз проводится в Архангельске. Именно этот северный город был выбран, поскольку он лежит в плоскости музыкальных традиций поморов, их инструментов, которые издавали звуки нижних октав. Такие мелодии сопрягались с суровым климатом края, «белым безмолвием» и неспешным ходом жизни местных племен.Если климат средиземноморья и более южных широт требует зажигательной музыки фламенко и «тонкой» струны, то Поморье более ассоциируется с дзеновским взглядом на мир и такой же музыкой низких частот, которая заставляет думать о вечном.Архангельский фестиваль набирает популярность. В этом году организаторы немного изменили форму конкурсов в каждой номинации и обещаю сделать зрелище предельно увлекательным.